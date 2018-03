Funcionários morrem intoxicados em SP Quatro funcionários de uma empresa de cromação, na região do Capão Redondo, zona sul, morreram intoxicados anteontem após cair em um tanque com resíduos químicos. O local passava por limpeza. Um dos funcionários desmaiou ao inalar os produtos, caindo no tanque. Os outros tentaram socorrê-lo e também morreram. Eles foram intoxicadas pelos ácidos sulfúrico e muriático usados na limpeza. Há dois feridos.