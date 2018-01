Funcionários e fregueses de uma padaria na Casa Verde são mantidos reféns após um assalto na madrugada desta quinta-feira, 21.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, dois criminosos roubaram o estabelecimento por volta de 4h40 e fugiram em um veículo no sentido Ponte do Limão. Outro indivíduo permanece no local. A Polícia negocia a libertação dos reféns.