Funcionários do TCE do PI morrem em acidente Dois funcionários do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Piauí morreram no fim da manhã de ontem em um acidente de avião perto de Eliseu Martins, no sudoeste do Estado. Segundo o TCE, o conselheiro Guilherme Xavier de Oliveira Neto, de 65 anos, e o substituto dele, Jaime Amorim Júnior, de 40, seguiam para Parnaguá, no sul do Piauí, quando o monomotor colidiu com a serra. O avião teria explodido com o impacto, deixando os corpos carbonizados. O piloto da aeronave, Edvaldo Buik, também morreu.