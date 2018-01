Funcionários do Judiciário fazem protesto em SP

SÃO PAULO - Cerca de 300 servidores do Judiciário realizaram uma manifestação na Avenida Paulista na tarde desta quarta-feira, 30, no centro de São Paulo. Os funcionários pedem reposição salarial.

Segundo a Polícia Militar, o protesto começou por volta das 16 horas e foi pacífico. Um carro de som acompanhou os manifestantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As duas faixas da esquerda da via, na altura da Alameda Ministro Rocha Azevedo, ficaram interditadas até às 18h05, no sentido Paraíso, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 19 horas, a Paulista registrava 1,3 km de morosidade da Rua Haddock Lobo até a Rua Joaquim Eugênio de Lima.