Funcionários do Itamaraty mantêm greve Funcionários do Itamaraty decidiram ontem, em assembleia, manter por tempo indeterminado a greve iniciada na segunda-feira. Eles alegam não ter nenhuma proposta do governo - a primeira reunião de negociação foi marcada pelo Ministério do Planejamento para quinta-feira. O número de postos consulares e embaixadas que aderiram à greve subiu ontem para 103.