Funcionários do Center Norte já têm rotina contra gás O risco de explosão no Center Norte mudou a rotina de parte dos comerciantes e trabalhadores do empreendimento desde abril, como relatou a funcionária de uma loja de roupas femininas localizada em área já medida pela Cetesb. "Duas vezes por semana, a gente só podia abrir a loja após a medição dos bombeiros do shopping. Nenhum funcionário podia entrar, só ele. A gente perguntava sobre o que era, mas só diziam que era para analisar a qualidade do ar. Só depois que a Cetesb anunciou a contaminação é que tivemos ideia do que estava acontecendo", explicou a gerente Cecilia Osorio, de 36 anos. Outras quatro lojas, no mesmo corredor, confirmaram o mesmo procedimento.