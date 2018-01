Funcionários do Ceagesp entram em greve à 0h desta terça

SÃO PAULO - Cerca de 700 funcionários da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) prometem entrar em greve a partir da 0h desta terça-feira, 12. Deixarão de operar os setores de fiscalização, segurança, manutenção, administração e controle de qualidade na capital e no interior. O mercado, no entanto, continuará funcionando.

Uma mesa-redonda com representantes da Ceagesp e do Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo (Sindbast) está marcada para as 9h30, na Delegacia Regional do Trabalho. Os grevistas esperam obter correção salarial, aumento real de 5% e melhorias no plano de cargos.

A oferta de 6,38% oferecida pela estatal na sexta, 8, foi recusada nesta segunda-feira, 11, durante assembleia realizada no Sindbast. "A assembleia não aprovou. Querem que a gente brigue por um aumento de 5%", afirmou o diretor do sindicato, Ivo Wanderley Matta.

Ele disse ainda que haverá uma manifestação nesta terça, às 8h, em frente à diretoria da Ceagesp. "Esperamos mais ou menos 350 pessoas, que foi o número de presentes na assembleia", explicou.

Segundo o presidente do Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo (Sincaesp), José Luiz Batista, "todos os serviços de compra e venda, até mesmo a feira de flores ou os varejões de quarta-feira à noite ou sábado e domingo, continuam inalterados".