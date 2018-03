Funcionários de parque em SP serão ouvidos por acidente em brinquedo

SÃO PAULO - Alguns dos funcionários do parque de diversão Playcenter, na zona oeste de São Paulo, serão ouvidos na tarde desta sexta-feira, 23, como parte do inquérito aberto pela Polícia Civil, sobre o acidente ocorrido no começo da tarde de ontem em um dos brinquedos, segundo o delegado titular do 23º DP Marco Aurélio Batista.

De acordo com o delegado, o inquérito foi aberto para investigar se houve negligência na operação ou na manutenção do brinquedo Looping Star, que deixou 16 feridos, após a colisão entre duas composições, devido a um problema de freio de uma delas.

As vítimas, atendidas no ambulatório do Playcenter e, depois, encaminhadas ao Hospital Metropolitano, deverão ser ouvidas na próxima semana, de acordo com o delegado. Apenas uma permanece internada.

Os feridos foram atendidos por duas ambulâncias do parque e em um carro particular, de acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar. Segundo o delegado, representantes do parque alegaram que estavam preocupados no socorro das vítimas e na intervenção do brinquedo e não procuraram a polícia para avisar sobre o acidente.

Laudo. O Instituto de Criminalística (IC) vai investigar a origem da falha mecânica no brinquedo. A conclusão do laudo deve sair em até 30 dias, segundo a Superintendência do IC. A perícia foi feita na manhã de hoje. A assessoria de imprensa do Playcenter informou que o sistema de freios da montanha-russa será desmontado a pedido do perito do IC.

Vítima. Uma menina de 11 anos que ficou ferida no acidente passou por uma cirurgia no nariz e deve ter alta ainda nesta sexta-feira, segundo informações da assessoria do parque. Ela foi submetida a uma cirurgia de rinoplastia não estética no Hospital Metropolitano e passa bem, informou o Playcenter em nota.

Texto atualizado às 16h23.