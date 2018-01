Funcionários de hospital do Guarujá entram em greve

SANTOS - Funcionários do Hospital Santo Amaro, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, decidiram, nesta sexta-feira, 5, entrar em estado de greve. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santos (Sintrasaúde), a instituição não depositou a primeira parcela do 13º salário de 1.500 funcionários.

De acordo com o presidente do Sintrasaúde, Paulo Pimentel, na última quarta-feira, o hospital e a Prefeitura de Guarujá foram informados que a data limite para o depósito, aproximadamente R$ 1 milhão, seria na sexta-feira. Como não houve o pagamento, os trabalhadores decidiram pela paralisação.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Guarujá esclareceu que os repasses para o Santo Amaro estão em dia, de acordo com os cronogramas estabelecidos entre as partes. A Prefeitura afirma que o pagamento do 13º salário é responsabilidade do hospital.

Nesta segunda-feira, o sindicato pretende informar oficialmente ao hospital e à administração municipal sobre o estado de greve e também sobre o prazo final, no dia 20, para o pagamento integral do 13º salário dos funcionários do Santo Amaro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar do protesto e da decisão pelo estado de greve, Pimentel ressaltou que algumas atividades essenciais do hospital não serão interrompidas.

Por telefone, o Santo Amaro informou neste sábado, 6, que todos os serviços funcionam normalmente.