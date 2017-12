Funcionários de empresas de ônibus prometem parar nesta segunda; programe-se

Motoristas e cobradores de São Paulo rejeitaram a segunda proposta da classe patronal para as reivindicações da categoria. Uma nova manifestação foi marcada para esta segunda-feira, 18, com a paralisação dos trabalhadores do setor de manutenção dos veículos, o que poderá afetar indiretamente os usuários. Programe-se.

