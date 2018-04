Funcionários de empresa de ônibus fazem paralisação na zona leste

Os funcionários da garagem 2 da empresa, em Sapopemba, decidiram pela paralisação ontem à tarde, alegando falta de pagamento de direitos trabalhistas. Cerca de 1000 pessoas - entre motoristas, cobradores e trabalhadores das áreas administrativa e de manutenção - estão parados.

As principais linhas da empresa ligam as regiões de São Mateus e Cidade Tiradentes ao Terminal Parque Dom Pedro, no centro, e a estações do Metrô. Ao todo, estão parados 305 coletivos que atendem 30 linhas.