Funcionários de Cumbica são presos por furtar objetos de passageiros

Três auxiliares operacionais foram presos na madrugada desta terça-feira acusados de furtar perfumes, óculos, relógios e objetos de valor da bagagem de passageiros que desembarcam no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Eles abriam as malas ainda no interior dos aviões, onde não há câmeras. A Polícia Civil trabalha agora para identificar as vítimas e não descarta a prisão de outros funcionários.

Foram presos Thiego Rodrigo Espuldaro Rodrigues da Costa, de 28 anos, Anderson Teruyuki Iwassaki, de 24, e Givanildo Cruz dos Santos, de 32. Pelo menos um outro auxiliar operacional é suspeito de colaborar com o grupo e está desaparecido desde a prisão dos três. O grupo foi preso por furtar objetos de malas que estavam em voos vindos de Miami e de Bogotá nesta madrugada. As investigações duraram dois meses.

"Vamos esclarecer muitos casos com funcionários que já saíram da empresa e com outros que estão trabalhando ainda. Só eles têm acesso à área restrita das aeronaves. A pessoa chega em casa e vê que algum objeto colocado dentro a mala foi furtado, então foram eles mesmo", disse o responsável pelo Departamento de Portos, Aeroportos, Proteção ao Turista e Dignitários, Osvaldo Nico Gonçalves.