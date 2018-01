Funcionários de companhias aéreas protestam em Congonhas

Funcionários das empresas Gol e OceanAir fazem um protesto no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 5. Cerca de 100 trabalhadores aeronautas e aeroviários estão reunidos na área de embarque das empresas e protestam por melhores salários. A categoria entrou em estado de greve na semana passada e quer alertas os passageiros para a iminência de uma greve ainda neste ano. Apesar dos protestos, dos 79 vôos programados até às 11 horas desta sexta, apenas seis registravam atrasos de mais de uma hora e dois haviam sido cancelados, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac), o protesto que pretende reunir entidades sindicais da CUT e da Força Sindical está sendo coordenado pelas federações de trabalhadores do setor, em uma campanha salarial unificada nacionalmente. O presidente da Fentac/CUT e do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, Celso Klafke, disse que os trabalhadores já têm informado os passageiros, durante toda esta semana, em várias cidades, sobre o risco de greve das categorias. Klafke ressalta que não é interesse dos trabalhadores atrapalhar o movimento nos aeroportos durante as festas de fim de ano. Contudo, afirma que "a nossa data-base foi 1º de dezembro, e até agora a proposta dos empresários sequer contemplou a inflação acumulada do período", argumenta. Durante a manifestação, que deve durar cerca de uma hora, os trabalhadores irão distribuir aos passageiros um documento explicando o movimento e alertando para a iminência de greve ainda este ano. Texto ampliado às 11 horas para acréscimo de informações.