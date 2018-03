Funcionários da TAM são assaltados na saída do Aeroporto de Congonhas

SÃO PAULO - Cinco funcionários da TAM foram assaltados na saída do Aeroporto de Congonhas na noite desse domingo, 2. Houve reação e uma mulher foi agredida fisicamente.

Duas mulheres e três homens que trabalham no setor de check-in da TAM estavam deixando o local por volta das 23h quando foram abordados por um grupo de três criminosos que desceram de um carro na Avenida Avenida Washington Luís, segundo a Polícia Civil.

As vítimas reagiram, e uma mulher foi agredida com coronhadas. Os bandidos roubaram um celular e fugiram ao perceber a aproximação da polícia do aeroporto.

A ocorrência foi registrada na Delegacia do Aeroporto de Congonhas, que investigará o caso. Segundo um funcionário da delegacia, há câmeras de segurança no local e as imagens serão utilizadas na investigação.