Funcionários da prefeitura acham ossada humana na zona sul de SP

SÃO PAULO - Funcionários da Prefeitura de São Paulo localizaram hoje, dia 26, um crânio e ossos, aparentemente humanos, na Avenida Michel Saliba, divisa com o município de São Caetano do Sul, no ABC. Segundo o delegado Gilmar Contrera, titular do 95.º Distrito Policial (Heliópolis), a ossada, que estava enrolada em um edredom, foi vista durante varrição às margens do córrego Rio dos Meninos.

“A perícia irá identificar se é de um corpo feminino ou masculino”, conta. Ainda se acordo com Contreras, a Polícia Militar foi chamada pois os funcionários ficaram assustados. “Registramos o caso como morte a esclarecer pois a gente ainda não sabe se é uma pessoa desaparecida ou se foi um homicídio”, afirma o delegado.

O delegado não descarta que os ossos tenham vindo de Diadema ou São Bernardo arrastados pela água das chuvas. O delegado poderá pedir auxílio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).