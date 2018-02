Funcionários da OAB de São Paulo entram em greve

SÃO PAULO - Os funcionários da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) entraram em greve na manhã desta quarta-feira, 10. A paralisação impediu a entrada de funcionários na sede da entidade, que fica na região da Sé, no centro da capital paulista.

A paralisação foi motivada pelo descumprimento do Acordo Coletivo no qual a Ordem se comprometia a cumprir o plano de reclassificação de salários no mês de maio. O estado de greve deverá ser mantido nesta quinta.

Amanhã na parte da tarde também será realizada uma reunião entre a OAB e o Sinsexpro (Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades Coligadas no Estado de São Paulo).