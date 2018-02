Funcionários da CPTM suspendem greve após 2º dia de transtornos

SÃO PAULO - Os sindicatos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) suspenderam nesta quinta-feira a greve iniciada ontem. De acordo com os sindicalistas, atendendo à determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), os funcionários voltam ao trabalho ainda nesta noite, mantendo apenas estado de greve. Nesta sexta, a circulação deve estar normalizada, mas as negociações com a CPTM vão continuar - uma nova audiência está marcada para o dia 10.

Na manhã de hoje, o TRT decidiu elevar para R$ 200 mil por dia a multa por descumprimento a uma liminar anterior do próprio órgão, que estabelecia uma funcionamento mínimo de 90% dos trens em horário de pico e 70% nos demais horários.

Com a paralisação de todo o sistema, 89 estações estiveram fechadas hoje em 22 municípios da região metropolitana. A estimativa da CPTM é de que cerca de 2,4 milhões de pessoas tenham sido prejudicadas durante o dia.

O funcionários pedem 5% de aumento real nos salários e cerca de 8% de correção sobre a inflação medida em São Paulo (IPC-Fipe), além de reajuste no valor do vale refeição. A companhia ofereceu reajuste salarial de 3,7%.

Caso a CPTM não ofereça uma proposta melhor, os ferroviários ameaçam voltar a parar no próximo dia 15.