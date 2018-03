Cerca de 300 manifestantes bloquearam ontem a entrada do Shopping Villa-Lobos, na zona oeste da capital, e a faixa da direita da Marginal do Pinheiros, das 11 às 14 horas. Eles reclamam de não receberam hora extra com o horário de funcionamento aos domingos (do meio-dia às 21h) . O shopping diz cumprir a lei e que os direitos trabalhistas são responsabilidade dos lojistas.