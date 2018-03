Funcionário que fazia limpeza em prédio cai do 6º andar

Um homem caiu do 6º andar do Condomínio Edifício Jardim Belvedere, no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu nesta quarta-feira, dia 10, às 9h30, na Rua Soares Avellar, 396. O rapaz, identificado por funcionários do prédio como Marcos, estava limpando a fachada do edifício e usava equipamentos de segurança.

“Ele estava usando a corda e a cadeirinha. Não sei o que aconteceu. Ele trabalha para uma empresa terceirizada, a Converge, que foi contratada pelo condomínio”, explicou o porteiro Luís Carlos Ribeiro. “Quando percebemos que ele caiu, imediatamente chamamos os bombeiros e ele foi atendido.”

A vítima foi levada ao hospital. “Ele estava consciente, reclamava de muitas dores. Os bombeiros viram que ele não bateu a cabeça”, afirmou Ribeiro.

Segundo a assessoria de imprensa dos Corpos de Bombeiros, a vítima teve múltiplas fraturas e foi encaminhada ao Hospital São Paulo.

Os representantes da empresa responsável pela limpeza da fachada foram procurados pela reportagem, mas não foram localizados.