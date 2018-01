Funcionário é soterrado em obra de escola em Santo André

Um funcionário foi soterrado após a queda de um muro de arrimo em Santo André, na tarde desta terça-feira, 23. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na obra da escola estadual Papa Paulo 6º na rua Adamantina, no Jardim Progresso.

O soterramento ocorreu por volta das 12h15, mas a vítima só foi retirada do local às 13h30. Ele estava consciente e sem ferimentos graves, apesar de ter ficado soterrado da cintura para baixo, segundo os bombeiros.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

O homem foi socorrido para um pronto-socorro. Cinco carros dos Bombeiros participaram do resgate.

A Secretaria de Estado da Educação informou que as obras na escola são para a instalação de uma valeta de escoamento de água da chuva na quadra de esportes. A obra teve início no dia 11 deste mês e deve ser concluída em 60 dias. Ainda segundo a secretaria, a obra é feita por uma empresa terceirizada, que é a responsável por verificar as condições de segurança dos trabalhadores. A secretaria disse que irá acompanhar o caso.

As aulas na escola ocorreram normalmente durante toda esta terça-feira.