Funcionário é preso por violação e furto em aeroporto

Atualizada às 13h31

SÃO PAULO - Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam na noite de terça-feira, 4, um funcionário que furtava bagagens no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. O jovem, de 26 anos, foi detido em flagrante e, segundo a concessionária que administra o terminal, a Aeroportos Brasil, trabalha para uma empresa terceirizada que opera no manuseio de malas, contratada pelas próprias companhias aéreas. O funcionário não tem vínculos com a administradora de Viracopos, como a reportagem havia informado anteriormente.

Segundo a PF, os agentes intensificaram a fiscalização no aeroporto em razão do "aumento nas queixas de passageiros que tiveram suas bagagens violadas". Os policiais encontraram, dentro das botas do funcionário, anéis e brincos, aparentemente bijuterias, retiradas de uma bagagem que estava no porão de uma aeronave que seguiria para João Pessoa (PB).

Em revista na delegacia local, foi encontrado dentro da cueca do rapaz um cabo USB para uso em telefone celular. De acordo com a PF, o furto ocorreu durante o carregamento das malas despachadas, "prática cada vez mais frequente em aeroportos de todo o mundo", afirma a corporação.

A PF afirma também que R.V.S.S. é o terceiro funcionário da empresa a ser preso pelos agentes por "crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.". O rapaz, caso condenado, pode pegar de dois a oito anos de cadeia, além de multa.