Funcionário é preso por assalto a casa de câmbio A Polícia Civil prendeu ontem Tarcio de Santana Piziolo, de 20 anos, funcionário de uma casa de câmbio assaltada na última terça-feira no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo a polícia, imagens do circuito de segurança mostram que Piziolo pode ter colaborado com os dois ladrões que levaram R$ 251.106,47 do local. O funcionário teve a prisão temporária decretada pela Justiça na sexta-feira e se apresentou na manhã de ontem na delegacia, acompanhado do advogado.