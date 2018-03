Funcionário de shopping em Santana morre após explosão de barril de chope Uma pessoa morreu após a explosão de um cilindro de gás de um barril de chope ocorrida na noite de ontem no Santana Parque Shopping, na Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, em Santana, zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 20h30. A vítima é um funcionário de um quiosque de chope. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia informações sobre outras vítimas nem sobre a extensão dos danos ocorridos nas lojas do shopping até as 23 horas de ontem. De acordo com a funcionária de uma loja, a explosão causou um estrondo, assustando todos que estavam no Santana Parque. A polícia interditou o local do acidente e deveria fazer a perícia ainda ontem à noite.