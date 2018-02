Funcionário de presídio é detido após rebelião

O funcionário público estadual Jorge Henrique Rabelo Pereira, conhecido como ''Seu Jorge'', foi detido no sábado acusado de fornecer dois revólveres e um aparelho celular utilizado pelos líderes da rebelião ocorrida durante essa semana no presídio São Luís e na Penitenciária de Pedrinhas, onde ele trabalhava, ambas na capital do Maranhão. Dezoito presos foram assassinados. Pereira é acusado de ter recebido R$ 1 mil.