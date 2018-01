Funcionário de loja é sequestrado e bate Mercedes em escola

O auxiliar administrativo Joaquim Luiz de Franco, de 20 anos, só conseguiu escapar de um sequestro relâmpago, anteontem à noite, porque bateu o carro que guiava, um Mercedes-Benz E 350 preto, contra o alambrado da Escola Estadual Ministro Oscar Dias Filho Correa, no Jardim Ipanema, zona norte da capital.

O automóvel é de test-drive da Divena Automóveis, localizada na Avenida Ricardo Jafet, no Ipiranga, onde a vítima trabalha. Franco rodou cerca de 20 km em poder de cinco criminosos. O veículo custa entre R$ 269,9 mil e R$ 299,9 mil.

A vítima contou à polícia que saiu da concessionária às 18h30, com autorização dos superiores, para abastecer o veículo. Em seguida, deveria retornar à loja. Ele contou que, quando estava próximo à Estação Ana Rosa do Metrô, foi fechado por um Chevrolet Astra vermelho com três homens e por uma moto vermelha ocupada por dois homens.

Sequestro. Segundo a vítima, um dos ocupantes da moto apontou uma arma, enquanto um dos passageiros do Astra desceu do carro, armado, e entrou no Mercedes.

Um bandido ordenou que Franco fosse para casa - ele mora em Perus, zona norte. Os criminosos notaram por volta das 23 horas que Franco não era dono do carro. O auxiliar contou que estava nervoso e, quando dirigia pela Avenida Aleixos Jafet, perdeu o controle. O Mercedes colidiu contra o alambrado da escola.

O criminoso que estava no banco do passageiro desceu e fugiu com o bando. Franco sofreu ferimentos leves nas mãos e nos braços e foi levado para o pronto-socorro.

O motorista de uma Volkswagen Parati branca, atingido na batida, chamou a Polícia Militar ao notar que moradores retiravam peças do carro. O caso foi registrado no 46.º Distrito Policial.

FICHA TÉCNICA

Modelo da linha executiva da Mercedes tem tradição de combinar luxo e tecnologia

Nome

Mercedes-Benz

Classe E 350

Preço De R$ 269.900

a R$ 299.900

Motor

V6 3.5 de 272 cv

Velocidade máxima

250 km/h

Comprimento

4,87 metros

Largura

1,85 metro

Peso

1.735 kg