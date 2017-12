Funcionário da Volkswagen atira em colega de trabalho em fábrica no ABC

Atualizada às 17h15

SÃO PAULO - Um funcionário da Volkswagen atirou em um colega de trabalho e depois se matou na fábrica da empresa, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, na madrugada desta terça-feira, 18. De acordo com a Polícia Civil, Vágner Ferreira Francisco, de 36 anos, foi o autor do disparo contra a vítima, Walter Pereira Rodrigues, de 40 anos.

Rodrigues foi encaminhado para um hospital da região e o crime foi registrado à 1h30, no 3º DP de São Bernardo do Campo.

Em nota, a Volkswagen do Brasil disse que "lamenta profundamente o fato ocorrido". A empresa ainda esclarece que "trabalha agora na prestação de auxílio total às duas famílias". As causas do incidente estão sendo investigadas pela polícia.

Em fevereiro, uma funcionária do setor administrativo da empresa foi assassinada com quatro tiros pelo namorado, que em seguida se matou, no pátio da unidade.