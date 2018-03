Funcionário da CPTM atira contra homem na Estação Mauá

Um agente de segurança da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) fez um disparo de arma de fogo contra um homem na Estação Mauá, da Linha 10-Turquesa, na noite de sábado, 15. A Companhia alegou que o tiro aconteceu em legítima defesa após o funcionário ter sido agredido por um grupo que vendia ilegalmente bilhetes. O homem passa bem.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência e confirmadas pela CPTM, o funcionário identificou um grupo de cinco homens que estaria recebendo R$ 3 para liberar a catraca na estação na região metropolitana de São Paulo. Ao se aproximar, um deles, um padeiro de 39 anos, teria se negado a deixar o local, dizendo que estaria portando uma arma e tinha proteção de criminosos da região.

Após a conversa, o padeiro teria dado um soco no agente, ferindo-o na cabeça. Nesse momento, companheiros do homem teriam voltado ao local e participado das agressões. Com a briga, o tiro foi disparado, atingido a coxa esquerda do padeiro. O homem foi socorrido e levado para atendimento no Hospital Dr. Radamés Nardini, em Mauá, e o agente também precisou de cuidados médicos.

"A companhia registrou boletim de ocorrência no 1.º DP de Mauá. O segurança envolvido ficará afastado para realização das apurações internas da CPTM, que também irá colaborar com a autoridade policial, responsável pelas investigações", informou por nota. A companhia disse fiscalizar o comércio irregular de bilhetes em suas dependências, encaminhando os suspeitos para a polícia e apreendendo os bilhetes para sanções administrativas.