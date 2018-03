Funcionário da Câmara receberá aumento de 7,3%

Os 39 policiais militares que trabalham na segurança do Palácio do Anchieta, a sede da Câmara Municipal de São Paulo, ganharam um aumento ontem de 31% na gratificação mensal. De R$ 2.100 o bônus dos PMs passou para R$ 2.990. O projeto que autoriza o reajuste foi votado ontem pelos vereadores, que também aprovaram um aumento de 7,3% para os 1.937 servidores da Câmara e aos 698 funcionários do Tribunal de Contas do Município (TCM) - o dissídio da categoria foi em março.

O aumento da gratificação dos PMs segue o mesmo benefício concedido ontem aos 41 guardas-civis metropolitanos (GCMs) que trabalham na segurança da Casa, segundo a Mesa Diretora do Legislativo. Os 80 policiais que fazem a segurança da Casa, porém, não conseguiram impedir, no ano passado, que homens de terno entrassem no plenário e roubassem quatro laptops na mesa de vereadores, durante uma audiência pública. / D.Z.