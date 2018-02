Funcionária não quis responder Funcionária da Secretaria da Cultura, Eleonora Fleury não quis responder aos comentários do arquiteto. Em nota, afirmou não ter "nada a declarar" além do que já foi dito ao MPE. Foi ela quem motivou a abertura do inquérito ao denunciar o suposto esquema de desvio de dinheiro público e uso de notas frias.