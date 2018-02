Funcionária morre e outros 3 se ferem em soterramento de pizzaria em Mairiporã Uma pessoa morreu e três ficaram feridas no soterramento de uma pizzaria em Mairiporã, na Grande São Paulo, por volta das 12h de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, um barranco deslizou e atingiu um muro, que acabou soterrando o estabelecimento. A ajudante de cozinha Geni Alves de Souza, de 62 anos, morreu no local. Outros três funcionários da pizzaria foram resgatados dos escombros. Eles sofreram ferimentos leves e foram levados ao Hospital de Mairiporã. O deslizamento teria sido causado por infiltração em uma tubulação, cujo responsável ainda não foi identificado. No final da tarde, a Defesa Civil avaliava o local para decidir se era preciso interditar o imóvel.