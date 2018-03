Funcionária morre baleada em tentativa de roubo a banco no ABC

SÃO PAULO - Uma funcionária de uma agência do Banco Mercantil do Brasil morreu baleada com um tiro na cabeça durante uma tentativa de roubo em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 12.

Segundo a Polícia Militar, dois homens invadiram a agência na Rua Marechal Deodoro, na região central da cidade do ABC Paulista, e anunciaram o assalto. Seguranças do banco reagiram, e houve troca de tiros com os criminosos.

A funcionária foi atingida durante o tiroteio e morreu. Os dois suspeitos ficaram feridos e foram levados ao Pronto-Socorro de São Bernardo, onde estão internados sob escolta policial.

Um simulacro de pistola foi apreendido com a dupla. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo (Centro).

O Banco Mercantil do Brasil lamentou, em nota, o crime e afirmou que está dando suporte à família da vítima e aos colaboradores da agência. Uma equipe foi deslocada para "apoio aos envolvidos e autoridades".