Funcionária é morta durante assalto a supermercado no interior de SP

SÃO PAULO - Uma jovem de 19 anos foi morta durante um assalto a um supermercado em Hortolândia, no interior de São Paulo, na tarde de quarta-feira. Ela trabalhava no caixa do estabelecimento, na Vila Real, quando foi abordada pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, a garota estava nervosa e não conseguiu abrir um dos caixas do supermercado. Nesse momento, um dos bandidos disparou contra a jovem, que foi atingida no tórax. Ela chegou a ser socorrida e passou por uma cirurgia em um hospital da cidade, mas não resistiu.

Um segurança do supermercado também foi atingido de raspão no braço. Os ladrões fugiram com R$ 1,5 mil. Ninguém foi preso.