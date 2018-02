Funcionária cai em bueiro no Galeão Daiana Santos de Almeida, de 20 anos, funcionária da empresa VS Parking, caiu na madrugada de ontem em um bueiro no Aeroporto do Galeão, no Rio. O bueiro tem 1,5 m de profundidade e estava sem tampa. Ela ia do terminal 1 para o 2, quando sofreu a queda. Um segurança da área externa socorreu a jovem, que é caixa em um estacionamento do Galeão. Daiana teve de imobilizar um braço. O caminho feito por ela é o mesmo de muitos outros empregados do aeroporto porque é o mais curto entre os dois terminais.