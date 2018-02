Funcionalismo tem alto custo Os funcionários do setor de Garagem viraram símbolo do alto custo do funcionalismo da Casa após o Estado publicar reportagem com base na divulgação da lista de salários na internet. Os altos salários na Câmara chamaram a atenção até da imprensa internacional. A Câmara Municipal foi o primeiro órgão legislativo do Brasil a adotar tal medida. A partir disso, foi possível saber que o falso garagista recebe R$ 23 mil - mais do que o dobro do que ganha o próprio presidente da Casa (R$ 9,3 mil).