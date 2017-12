Fumaça na Rio-Santos causa engavetamento

A fumaça de um incêndio no matagal que margeia a Rodovia Rio-Santos provocou ontem à tarde o engavetamento de 19 carros, na altura do km 397, na pista no sentido do Rio, interrompendo o trânsito de retorno do feriado prolongado por cerca de uma hora. No acidente morreu Carmem Lúcia Alves da Silva, de 47 anos. Dos dez feridos, oito com ferimentos leves foram atendidos no Hospital de Itaguaí. Os dois feridos graves - Sara Gonçalves Reis, de 16 anos, e Mizael Reis, de 41 - foram transferidos para o Hospital Sousa Aguiar.