Fumaça de pipoca aciona alarme de incêndio em cinema e gera tumulto em SP

O acionamento do alarme de incêncio no Cinemark do Shoppping Tucuruvi, zona norte de São Paulo, provocou correria e pânico durante a exibição do filme Capitão América 2 na noite deste sábado, dia 12. Mas não houve incêndio: o alarme foi acionado por causa da fumaça da pipoca, segundo a assessoria de imprensa do shopping.

O incidente ocoreu por volta das 19h50 deste sábado, dia 12. Todas as salas ficaram às escuras e diversas pessoas saíram correndo em pânico, informaram pelo Twitter jovens que estavam no cinema no momento do incidente. "Todas as salas do cinemark Tucuruvi foram esvaziadas as pressas pessoas correndo e desmaiando nos corredores por falha na segurança", informou o usuário @Rickydsn. Também pelo Twitter, o usuário @lupicordeiro relatou a correria. "Vendo Cap. America 2 e a tela desligou, alarme de emergência ativou pra sair e todo mundo assustado e descontrolado saindo. E não era nada."

De acordo com o shopping, o exaustor da pipoqueira não deve ter funcionado de forma adequada e o alarme foi acionado. A situação teria sido resolvido em sete minutos e não houve feridos.