Fumaça assusta clientes do MorumbiShopping Um defeito na coifa de uma lanchonete do MorumbiShopping, na zona sul da capital paulista, criou uma fumaça espessa no centro de compras e assustou clientes que acharam que se tratava de um incêndio. O problema foi por volta das 15 horas de ontem. O Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado, mas a assessoria de imprensa da corporação informou que as equipes de atendimento não chegaram a trabalhar no local, já que o problema foi resolvido pela própria brigada de incêndio do shopping.