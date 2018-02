Fuligem branca de origem desconhecida toma conta de vários bairros do Rio

O fenômeno atingiu bairros da zona sul, como Lagoa, Copacabana, Leme, Ipanema, Botafogo, Laranjeiras, Largo do Machado e Glória, no centro, na Tijuca, zona norte, e no Recreio, na zona oeste.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente desconhece as causas do fenômeno. Em nota, a pasta informou que realiza o programa MonitorAR Rio, com oito estações de monitoramento do ar fixas e duas móveis. As estações não detectaram anormalidades na qualidade do ar na cidade do Rio. O Serviço de Operações de Emergência do Instituto Estadual do Ambiente foi acionado, mas não identificou problemas em indústrias ou queimadas que pudessem causar a fuligem.