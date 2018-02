''Fui projetada para o mundo da dança aqui''

Sempre que abre a porta do camarote número 7 do Teatro Municipal, Maria Pia Finócchio, de 57 anos, revive a emoção de brilhar em um dos palcos mais importantes de São Paulo. Durante 20 anos, ela foi a primeira bailarina do Municipal, onde começou a carreira nos anos 1960.

"Aqui eu me projetei para o mundo da dança", diz. "Entre 1984 e 1985, ganhamos todos os prêmios nacionais com os espetáculos Cinderela e Carmem", conta ela, que é uma das bailarinas mais premiadas do País.

Hoje Maria Pia assume o protagonismo por trás das cortinas do teatro, promovendo eventos como o Golden Stars - apresentações de bailarinos brasileiros que atuam em companhias estrangeiras, que ocorrerá na segunda e na terça-feira da próxima semana.