''Fui indenizado por Deus'', diz vendedor Cornélio de Paiva Santos, de 36 anos, viveu um dia de herói, ontem, em Sorocaba. Na noite de segunda-feira ele removeu mais de um metro de escombros e lama para salvar a filha Giovana, de 14 anos, e sua amiga Helena, de 21, atingidas pelo desabamento parcial da casa da família, no Jardim São Carlos, bairro de classe média da cidade. As duas estavam no quarto, por volta das 22h30, quando um barranco deslizou sobre a casa, em fase final de obras.