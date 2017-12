Frio volta a bater recorde no extremo sul da cidade

Pela terceira madrugada consecutiva a estação meteorológica de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, registra a menor temperatura do ano na capital paulista. Às 4 horas desta quinta-feira, 4, o termômetro instalado no extremo sul da cidade marcava 2,3ºC. Na quarta-feira, 3, a mínima registrada nesta mesma estação foi de 3,4ºC às 4h20; na terça-feira, 1, chegou a 4ºC.

Mais uma vez as menores marcas foram registradas nas regiões norte e noroeste da cidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as mínimas registradas até as 3h40 foram de 5,3ºC em Perus; 6,3ºC em Pirituba. No Ribeirão dos Meninos (limite entre a zona sul da capital e São Caetano do Sul) a mínima foi de 6,8ºC.