Frio pode ter matado morador de rua em São Paulo

SÃO PAULO - Um homem foi encontrado morto dentro do Terminal Cidade Tiradentes, na zona leste, na madrugada desta quinta-feira, 15. A suspeita da Polícia Militar é que ele tenha morrido de frio. Em julho, uma onda de frio deixou sete mortos na cidade.

O chamado foi atendido pela 3ª cia do 28º batalhão da PM, que pediu uma ambulância. A vítima seria um morador de rua, entre 25 a 30 anos, segundo os policiais. O caso foi levado ao 49º DP (São Mateus). A polícia ainda não confirmou a hipótese de hipotermia.

A Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta em São Paulo para o frio desde as 13h40 de quarta-feira, 14. Pela medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima nesta quinta-feira foi de 7,6º C, entre 6h e 7h, no Mirante de Santana, na zona norte. O tempo deve continuar nublado, com chuvisco e frio, mas o sol pode aparecer à tarde. A temperatura máxima não deve passar de 15ºC.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nesta quinta, "a sensação de frio será maior em função do ar frio polar e dos ventos que passam a soprar". Essa seria a segunda maior frente fria do ano no Estado.