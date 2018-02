Frio mata mais duas pessoas no Paraná

Um dos novos casos aconteceu em Curitiba. O soldador Josué Cabral dos Santos, de 67 anos, teria saído de casa para ir a um bar na segunda-feira. Seu corpo foi encontrado ao lado do imóvel, anteontem de manhã. A causa da morte foi uma parada cardíaca provocada por hipotermia. Em Ponta Grossa, o pedreiro Sérgio Olinek, de 43 anos, também teria saído para beber e dormiu do lado de fora. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas morreu de parada cardíaca.

Ontem, o frio continuou intenso no Paraná, mas as temperaturas elevaram-se em relação ao dia anterior, quando foram batidos recordes negativos. O mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde a previsão é de neve no fim de semana, após a chegada de uma massa de ar frio. /COLABORARAM ELDER OGLIARI E JÚLIO CASTRO