Frio mata 50 peixes em espelho d'água no RS

Uma nota divulgada pela secretaria diz que o frio foi mais sentido pelos animais porque o espelho d"água é raso e tem fundo de cimento. Nessas condições, a variação da temperatura é mais prejudicial às espécies que vivem no local, como as carpas, acostumadas a ambientes mais profundos.

A pasta também destacou que o espelho d"água não foi projetado para ter peixes, que foram levados ao local pela população. Pediu, ainda, que os moradores da cidade deixem de descartar animais em ambientes inadequados à sobrevivência deles ou sob risco de desequilíbrio ecológico.

A onda de frio que atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana é uma das maiores dos últimos anos. No interior do Estado, as temperaturas caíram para abaixo de 0ºC todos os dias da semana. A previsão do 8.º Distrito de Meteorologia indica que essa situação poderia se repetir na madrugada de hoje, mas depois a previsão era de uma trégua no frio intenso. A temperatura pode passar de 25°C na tarde da próxima terça-feira.

Santa Catarina. Três municípios catarinenses decretaram situação de emergência por causa do frio intenso, segundo a Secretaria de Estado da Defesa Civil. Duas das cidades, Urubici e Bom Jardim da Serra, ficam na região serrana, e o outro município, José Boiteux, no Alto Vale do Itajaí.

A pasta vai enviar cem colchões e 200 cobertores para atender as pessoas afetadas em José Boiteux. A previsão é de mais frio hoje no Estado.

Em São Paulo, a Defesa Civil decretou ontem à noite estado de alerta para mobilizar os serviços de atendimento a moradores de rua.