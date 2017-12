O frio que castiga o Mato Grosso do Sul há cinco dias já matou quatro sem-tetos. Cada vítima foi encontrada ontem em diferentes cidades do Estado: Miranda, Corumbá, Ponta Porá e Ribas do Rio Pardo. Na área rural, dezenas de bovinos estão morrendo de hipotermia em pastos abertos. As autoridades registraram mais de 700 mortes em pelo menos cem fazendas.