Frio intenso volta à capital a partir de segunda, com 8°C

A partir de amanhã, a cidade de São Paulo terá frio intenso e tempo fechado, que devem durar a semana inteira. Hoje, o tempo ficará nublado, mas com mínima de 17°C. Amanhã, deverá chover a partir do início da tarde e o frio começa a chegar, com temperatura mínima caindo para 14°C.

Mas é na segunda-feira, com a chegada de uma massa de ar polar vinda do Sul, que o tempo fecha de vez. A temperatura mínima cai para 8ºC, com máxima de 14°C. A previsão é de chuva o dia todo.

Na terça-feira, o frio fica ainda mais intenso, com temperatura mínima de 6°C. A chuva perde força, mas o dia continua nublado, segundo a Climatempo. A temperatura máxima não vai ultrapassar os 16°C.

Na quarta-feira, o tempo deve finalmente abrir, com dia ensolarado, mas a massa de ar polar continua sobre a cidade e as temperaturas continuam baixas em São Paulo, com mínima de 7°C e máxima de 20°C.

O tempo deve voltar a ficar chuvoso na tarde de quinta-feira, mas as temperaturas sobem, com mínima de 11°C e máxima de 20°C. Logo no dia seguinte, porém, uma nova massa de ar polar traz o frio novamente à capital, segundo a Climatempo. "Embora o tempo melhore na cidade na quarta e quinta-feira da semana que vem, já na sexta e no sábado (dias 8 e 9), o frio volta intenso e também há chances de pancadas de chuva à tarde. O tempo deve continuar assim pelo menos até o dia 10", disse a meteorologista Aline Tochio, da Climatempo.

Sul. Para o Sul do País, a previsão é de frio intenso durante o fim de semana. Pode voltar a nevar nas cidades serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e as temperaturas devem voltar a ficar abaixo de zero. Um ciclone extratropical deve passar por parte da costa brasileira, o que provocará ressaca no Sul e no Sudeste durante o fim de semana.