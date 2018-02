Frio em São Paulo deve continuar até quarta-feira

SÃO PAULO - A temperatura na cidade de São Paulo deve continuar abaixo dos 20°C até a quarta-feira, 16, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na manhã desta segunda-feira, 14, a menor temperatura registrada foi de 17.6ºC no Mirante de Santana, na zona norte da cidade.

Segundo a meteorologista do Inmet Helena Balbino, nesta segunda-feira à noite a temperatura pode chegar aos 16°C.

"Amanhã o dia será entre os 15°C e 20°C. Na quarta-feira, o céu já abre bastante e a temperatura vai para os 24°C, na quinta, 25°C e na sexta, 27°C. Entretanto, na sexta volta a chover, mas sem o céu tão nublado", disse.

A meteorologista explica que a frente fria que passou no domingo à tarde em São Paulo já está no norte do Estado. "As temperaturas amanhã vão continuar baixas por causa do comportamento dos ventos em níveis médios da atmosfera", disse.

O taxista José Peres, de 80 anos, dirigia de casaco de couro na tarde desta segunda. "Faz uns sete meses que eu não usava essa jaqueta. Mas eu acho bom o frio porque o movimento do táxi em dias como esse aumenta bastante", disse ele.

O estudante Daniel Franco, de 17 anos, também comemorou a queda da temperatura. "Eu amo frio, por mim podia nevar em São Paulo", disse o estudante, que tirou o uniforme de moletom do armário.

"A gente estava precisando de dias como esse. Estava muito quente", afirmou a educadora Ednesia Conceição Borelli, de 61 anos, que mesmo com os 18°C que fazia, tomava um sorvete acompanhada da filha.