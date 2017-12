Frio e chuva devem continuar em São Paulo até domingo

SÃO PAULO - A chuva e o frio continuam na capital paulista e na Grande São Paulo até o próximo domingo, 18, quando as temperaturas começam a subir, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Nesta quinta-feira, 15, o dia começou com temperatura baixa, chegando a 10ºC na madrugada na zona sul da cidade. Ao longo do dia, o tempo permanece fechado e com chuvas variando entre leve a moderada e com potencial para a formação de novos alagamentos.

Segundo o CGE, a cobertura de nuvens não deixa as temperaturas subirem muito e a sensação será de frio durante todo o dia, com máximas que não ultrapassam os 15ºC na Capital paulista.

A partir de amanhã, sexta-feira, 16, a chuva começa a diminuir de volume e intensidade, mas o tempo ainda fica fechado com temperatura baixa na região da Capital e Grande São Paulo. O tempo deve permanecer o mesmo durante o sábado.

No domingo, a quantidade de nuvens diminui, o sol aparece e a probabilidade de chuvas é pequena. As temperaturas se elevam gradativamente, chegando à marca dos 21ºC. A próxima semana começa com sol entre nuvens e não há previsão de chuvas, de acordo com o CGE.

Volume

O CGE registrou um volume médio de chuvas de 56,3 mm até esta quinta-feira, o que representa 27,7% a mais da média esperada para o mês, que é de 44 mm. Desde o início das chuvas na última terça-feira, 12, até o momento, foram registrados 23 ocorrências de alagamento.