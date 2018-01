Frio deve permanecer em SP durante fim de semana

E o frio voltou a São Paulo. Nesta sexta-feira, 4, as temperaturas caíram em todas as regiões do Estado e, em algumas áreas, foram registradas marcas abaixo de 10ºC. Na capital paulista, segundo a empresa Climatempo, a sensação térmica era de apenas 11ºC às 13 horas no Aeroporto de Congonhas, zona sul da cidade.

De acordo com a Climatempo, a queda da temperatura é consequência da falta de sol e da presença de uma massa de ar polar sobre a Grande São Paulo. A previsão é de que o frio persista e que a noite desta sexta seja ainda mais gelada do que a anterior.

O fim de semana, segundo a Climatempo, será frio na Região Metropolitana de São Paulo. O céu deve ficar nublado, com garoa no sábado. Já no domingo, o sol deve aparecer ao longo da manhã e a temperatura sobe um pouco, podendo chegar à máxima de 20°C.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A manhã da segunda-feira, 7, deverá registrar temperatura abaixo de 10°C, com possibilidade de novo recorde de frio. O recorde atual é 7,9°C no dia 19 de julho, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão é de que o frio permaneça também no litoral de São Paulo. O mar deve ficar agitado no sábado, mas a previsão é de que as ondas diminuam no decorrer do dia.

Nesta sexta, os ventos fortes e a elevação da maré causaram transtornos no litoral paulista desde as primeiras horas da manhã. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela foi suspensa e vias tiveram de ser interditadas em Santos.