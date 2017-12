Frio de 1°C grau leva geadas a cidades do interior paulista

SOROCABA - A queda da temperatura para os níveis mais baixos do ano causou as primeiras formações de geadas no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 9. Em Itararé, a temperatura chegou a 1,5ºC no início da madrugada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na estação climatológica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, foi registrada temperatura ainda menor, de 1ºC, segundo o boletim agrometeorológico Dataclima. Camadas de gelo cobriam de manhã áreas de pastagens e lavouras.

Em Bonsucesso do Itararé, o orvalho cristalizou sobre plantações de trigo, segundo o produtor Acácio Figueiredo. Em Apiaí, às 8 horas, a estação climatológica registrou 3ºC. O ex-prefeito Nilton Passoca de Toledo e Silva relatou intensas geadas nos bairros rurais de Araçaíba, Caximba e Lageado de Araçaíba. "Em alguns locais, parecia ter caído neve sobre os campos", contou.

Em Itapetininga, segundo o Dataclima, os termômetros baixaram para 2ºC às 7 horas, branqueando pastagens e gramados. As primeiras geadas atingiram também Tapiraí, na Serra de Paranapiacaba, atingindo lavouras de gengibre e legumes. Em Sete Barras, no Vale do Ribeira, a geada queimou plantações de banana, mas ainda não havia informações sobre prejuízos.